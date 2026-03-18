JAKARTA - Karyawan bermain dengan kucing peliharaan yang menginap di Miru Pet Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).

Hotel kucing ini sudah penuh hingga 27 Maret 2026. Sang pemilik menitipkan kucing kesayangannya ketika mereka mudik lebaran di kampung halaman.

Miru Pet Hotel mampu menampung 58 ekor kucing. Selama musim mudik, harga sewa untuk kamar suite Rp160.000 per malam. Sedangkan kamar vip seharga Rp180.000 per malam.