JAKARTA - Calon penumpang menunggu waktu keberangkatan bus di Terminal Kalideres, Jakarta, Selasa (17/3/2026). Sejak dimulainya arus mudik Lebaran 2026 pada 13 Maret, ribuan pemudik telah diberangkatkan dari terminal tersebut dengan dukungan ratusan armada bus yang melayani berbagai rute di Pulau Jawa dan Sumatera.

Hingga 17 Maret 2026, tercatat sebanyak 7.741 penumpang telah bertolak dari Terminal Kalideres, Jakarta Barat, dalam rangka arus mudik Lebaran 1447 Hijriah. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat seiring dimulainya periode cuti bersama pada 18 Maret 2026 yang menjadi pendorong utama lonjakan mobilitas masyarakat menuju kampung halaman.