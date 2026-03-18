JAKARTA - Komandan Pusat Polisi Militer TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto (kedua kanan) didampingi Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah (kedua kiri), Asisten Intelijen Panglima TNI Mayjen TNI Rio Firdianto (kiri) dan Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda TNI Farid MaÕruf (kanan) menyampaikan konferensi pers terkait kasus penyiraman air keras kepada Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS Andrie Yunus di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (18/3/2026). Pusat Polisi Militer TNI mengamankan empat oknum anggota Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (Denma BAIS) TNI yang diduga terlibat dalam insiden penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.