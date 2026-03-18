JAKARTA - Umat Hindu melaksanakan rangkaian prosesi Upacara Tawur Kesanga di Pura Hindu Dharma Penataran Agung Kertabumi, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu (18/3/2026). Upacara tersebut dilaksanakan sehari sebelum Nyepi untuk menjaga keseimbangan alam semesta dan menetralisir unsur negatif agar manusia hidup harmonis.