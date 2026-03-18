Petugas melayani warga yang mengadu terkait pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan, Semarang, Jawa Tengah.

Masyarakat di Jawa Tengah tetap dapat mengurus keperluan pertanahan tanpa harus menunggu libur Hari Raya Nyepi dan Idulfitri 1447 H berakhir. Seluruh Kantor Pertanahan di wilayah tersebut membuka layanan terbatas guna memastikan akses pelayanan publik tetap tersedia di tengah libur nasional dan cuti bersama.

Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Muchamad Mastur, mengatakan sebanyak 35 Kantor Pertanahan tetap beroperasi selama periode libur. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk memudahkan para pemudik yang ingin memanfaatkan waktu di kampung halaman untuk mengurus dokumen pertanahan.

Layanan yang tersedia meliputi informasi dan konsultasi pertanahan, penerimaan berkas tanpa kuasa, pengambilan produk, serta pemutakhiran data. Meski bersifat terbatas, pelayanan tetap dilaksanakan sesuai standar yang berlaku dengan mengedepankan tertib administrasi. Petugas pun dijadwalkan secara bergilir untuk menjaga keberlangsungan layanan.

Menurut Muchamad Mastur, penyediaan layanan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam upaya menjaga kualitas pelayanan publik agar tetap optimal, meskipun berada dalam masa libur nasional dan cuti bersama.

Layanan pertanahan terbatas ini dibuka pada 18, 19, 20, 23, dan 24 Maret 2026 pukul 09.00 hingga 12.00 WIB. Masyarakat diimbau untuk memantau informasi terbaru terkait jadwal dan mekanisme pelayanan melalui kanal resmi Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah maupun Kantor Pertanahan di masing-masing daerah.