JAKARTA - Viva Apotek menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Highway Hub Amenity Private Limited pada 11 Maret 2026 untuk menjajaki pengembangan jaringan retail terintegrasi di sepanjang jalan tol dan rest area di India.

Kerja sama ini dilakukan seiring pesatnya pembangunan infrastruktur di India, dengan pemerintah setempat menargetkan pembangunan hingga 20.000 km jalan tol baru hingga 2030, yang membuka peluang ekonomi non-bahan bakar di kawasan tersebut.

Kedua pihak menargetkan pembangunan 500 gerai dalam lima tahun secara bertahap. Format retail yang dikembangkan mencakup minimarket, kopi, layanan farmasi, serta layanan kesehatan, terutama di area SPBU di sepanjang jalan tol utama.

Direktur Utama Viva Apotek, Ni Ketut Sukartiwi, mengatakan kemitraan ini menjadi langkah strategis untuk memperluas pasar. “Dengan target pengembangan 500 gerai, kami melihat peluang besar dari pertumbuhan infrastruktur di India,” ujarnya.

Highway Hub, bagian dari Pragati Group, akan mendukung pengembangan lokasi dan integrasi infrastruktur, sementara Viva Apotek menghadirkan brand, sistem operasional, serta keahlian pengelolaan retail farmasi.

Kemitraan ini menjadi langkah awal Viva Apotek untuk memperluas ekspansi ke pasar internasional, khususnya di sektor retail mobilitas dan layanan kesehatan di India.