JAKARTA - Direktur Utama IFG, Hexana Tri Sasongko (Kanan) bersama Deputi Bidang SDM dan Keberlanjutan Badan Pengaturan (BP) BUMN, Wahyu Setyawan (Kedua Kiri), dan Komisaris IFG, Nasrudin (Tengah) mengunjungi bus peserta program Mudik Nyaman Bersama IFG Group 2026 di Stadion Aquatic, GBK, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (18/3/2026). IFG Group memberangkatkan sebanyak 1.994 pemudik menggunakan 42 bus eksekutif termasuk bus disabilitas menuju berbagai kota tujuan, antara lain Cirebon, Tasikmalaya, Pekalongan, Purworejo, Magelang, Kudus, Yogyakarta, Wonogiri, Surabaya, Madiun, Lampung, dan Palembang.

Selain itu, IFG juga menyediakan berbagai fasilitas pendukung seperti perlindungan asuransi, layanan pemeriksaan kesehatan, serta pendampingan selama perjalanan guna memastikan para pemudik dapat menikmati perjalanan yang aman, nyaman, dan terlindungi hingga tiba di kampung halaman.