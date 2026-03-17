Warga mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina kawasan Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Warga mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina kawasan Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Warga mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina kawasan Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Warga mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina kawasan Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Warga mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina kawasan Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Harga Minyak Dunia Naik, Pemerintah Diminta Siapkan Skenario APBN

Selasa 17 Maret 2026 20:35 WIB
JAKARTA - Warga mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina kawasan Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (17/3/2026). Di tengah lonjakan harga minyak dunia yang dipicu eskalasi konflik di Timur Tengah, isu penyesuaian harga BBM bersubsidi kembali menjadi perhatian.

 
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa kenaikan harga BBM subsidi seharusnya menjadi opsi paling akhir yang diambil pemerintah. Ia menilai kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan secara matang mengingat dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.
 
Seiring fluktuasi harga minyak global yang masih tinggi, pemerintah didorong untuk menyiapkan berbagai skenario dalam menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk optimalisasi subsidi energi dan langkah mitigasi guna menjaga keseimbangan fiskal tanpa membebani masyarakat secara langsung.
