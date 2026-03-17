JAKARTA - Calon penumpang menunggu keberangkatan bus di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, mulai dipadati calon penumpang yang bersiap mudik menjelang Lebaran 2026. Aktivitas keberangkatan meningkat seiring mendekatnya puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi pada 17–18 Maret 2026.

Tingginya permintaan membuat tiket bus untuk keberangkatan tiga hingga empat hari sebelum Idulfitri telah habis terjual. Kondisi ini mencerminkan banyak pemudik memilih berangkat lebih awal untuk menghindari kepadatan.

Sejumlah rute favorit didominasi tujuan Jawa Timur seperti Malang dan Surabaya, disusul Yogyakarta, Tegal, Cilacap, dan Wonosobo di Jawa Tengah. Sementara rute Sumatra seperti Padang dan Palembang juga diminati, serta rute jarak dekat di Jawa Barat seperti Cianjur, Tasikmalaya, dan Garut yang tetap ramai.