Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Calon penumpang menunggu keberangkatan bus di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Pemudik Mulai Serbu Terminal Kampung Rambutan

Selasa 17 Maret 2026 20:39 WIB
A
A
A

JAKARTA - Calon penumpang menunggu keberangkatan bus di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Selasa (17/3/2026).

 
Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, mulai dipadati calon penumpang yang bersiap mudik menjelang Lebaran 2026. Aktivitas keberangkatan meningkat seiring mendekatnya puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi pada 17–18 Maret 2026.
 
Tingginya permintaan membuat tiket bus untuk keberangkatan tiga hingga empat hari sebelum Idulfitri telah habis terjual. Kondisi ini mencerminkan banyak pemudik memilih berangkat lebih awal untuk menghindari kepadatan.
 
Sejumlah rute favorit didominasi tujuan Jawa Timur seperti Malang dan Surabaya, disusul Yogyakarta, Tegal, Cilacap, dan Wonosobo di Jawa Tengah. Sementara rute Sumatra seperti Padang dan Palembang juga diminati, serta rute jarak dekat di Jawa Barat seperti Cianjur, Tasikmalaya, dan Garut yang tetap ramai.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
