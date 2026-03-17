JAKARTA - Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog saat ini adalah Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani melepas 750 peseta mudik gratis di kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Mudik Gratis bertema “Mudik Aman Berbagi Harapan” dengan tujuan Pulau Jawa dan Sumatera menggunakan 14 bus dilayani dengan cek kesehatan serta hiburan keluarga untuk membantu pemudik aman dan nyaman.