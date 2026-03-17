JAKARTA - Petugas mengemas motor peserta program mudik gratis di Gudang Logistis KAI, Kampung Bandan, Jakarta Utara, Senin (16/3/2026). Kementerian Perhubungan mengangkut sepeda motor pemudik melalui program Mudik Motor Gratis (Motis) menggunakan kereta api untuk mengurangi kepadatan lalu lintas sekaligus meningkatkan keselamatan perjalanan selama periode angkutan Lebaran 1447 Hijriah. Program tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menekan penggunaan sepeda motor jarak jauh saat mudik yang selama ini berisiko tinggi terhadap kecelakaan di jalan raya.