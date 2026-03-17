Indonesia bersiap menjadi panggung pertemuan ribuan pebulu tangkis dunia melalui HUNDRED HOO HAA CUP 2026, turnamen bulu tangkis terbuka internasional yang akan digelar pada 12–14 Juni 2026 di ICE BSD City, Hall 1.

Selama tiga hari, lebih dari 3.000 peserta dari berbagai negara akan turun bertanding di 25 lapangan yang berlangsung secara bersamaan, menghadirkan atmosfer kompetisi berskala besar yang sarat energi, tensi, dan daya tarik.

Dengan total hadiah mencapai Rp2,5 miliar, Hundred Hoo Haa Cup 2026 membuka panggung persaingan lintas level; mulai dari amatir, senior, 3 on 3, hingga profesional dalam satu ajang yang mempertemukan semangat kompetisi, prestise, dan kemeriahan bulutangkis dalam skala internasional.