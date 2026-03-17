JAKARTA - Peserta mengikuti pengarahan sebelum keberangkatan dalam program Mudik Aman Berbagi Harapan 2026 di Jakarta International Container Terminal, Jakarta, Senin (16/3/2026). Program ini merupakan inisiatif sosial dari Pelindo Group yang bertujuan membantu masyarakat pulang ke kampung halaman dengan aman dan nyaman menjelang Hari Raya Idulfitri.

Sebagai bagian dari dukungan terhadap kelancaran arus mudik Lebaran, JICT menyiapkan sejumlah armada bus dengan tujuan Solo, Surabaya, dan Madiun. Melalui program ini, para peserta diharapkan dapat melakukan perjalanan mudik dengan lebih tertib, aman, dan terjangkau.

Direktur Utama PT Jakarta International Container Terminal (JICT) Ade Hartono, menyampaikan bahwa partisipasi dalam program mudik gratis ini merupakan wujud kepedulian perusahaan dalam mendukung keselamatan serta kenyamanan masyarakat selama perjalanan menuju kampung halaman.