JAKARTA - Dunia Harry Potter kini hadir di gerai kopi. Mulai perjalanan pertama di Hogwarts Express hingga petualangan di Hogsmeade, para fans Harry Potter diajak untuk merayakan persahabatan, keberanian, dan komunitas inspiratif melalui minuman buatan tangan, dessert ikonis, merchandise, dan aktivitas di seluruh gerai Starbucks di Indonesia.

Kerja sama global dengan Warner Bros. Discovery Global Consumer Products ini menggabungkan pengalaman minum kopi dan dunia fantasi. ”Kolaborasi ini menghadirkan kegembiraan pengalaman bersama dalam Starbucks Experience yang magis,“ kata Anthony McEvoy, CEO PT Sari Coffee Indonesia (Starbucks Indonesia).

Tiga minuman baru diperkenalkan melalui seri Honeydukes Bursting Bonbons. Kreasi ini mengambil inspirasi dari toko permen terkenal Honeydukes. Varian pertama bernama Iced Honeydukes Bursting Bonbons Latte. Varian kedua Honeydukes Bursting Bonbons Frozen Tea menawarkan kesegaran teh dingin. Sementara itu Honeydukes Bursting Bonbons Frappuccino Blended Beverage hadir bertekstur lembut. Setiap minuman menghadirkan bubble bursts madu bergamot bercampur kesegaran jeruk.

Honeydukes Bursting Bonbons Latte memadukan Espresso Roast dengan susu creamy. Minuman tersebut dilengkapi sentuhan vanili dan saus karamel manis. Krim kocok lembut menghiasi bagian atas bersama taburan permen warna-warni. Frappuccino menghadirkan kopi lembut dengan susu serta saus karamel. Frozen Tea memadukan teh hitam rasa jeruk dengan taburan warna cerah. Kombinasi bahan tersebut menghadirkan sensasi minuman berbeda bagi pelanggan.

Koleksi merchandise eksklusif juga diluncurkan, menghadirkan lebih dari tiga belas produk drinkware. Produk mencakup cold cups, gantungan kunci Bearista dalam blind box dengan jubah ala Hogwarts, dompet mini dengan slot kartu dan carrier bag dan tumbler yang dihiasi aksen seperti kuali, tongkat sihir, dan burung hantu.

Tak ketinggalan, produk makanan tematik seperti Happee Birthdae Cake dengan kombinasi cokelat, rasberi, serta stroberi. Kue tersebut terinspirasi hadiah ulang tahun dari karakter Rubeus Hagrid. Honeydukes Cake Pops hadir dalam varian fruity serta minty. Program ini tersedia bagi anggota Starbucks Rewards sejak 13 Maret 2026 dan untuk umum mulai 23 Maret 2026.