JAKARTA - Penyanyi solo Ifan Seventeen menghibur ratusan pengunjung dalam gelaran Music Zone bertajuk Ramadan Coustic di Anjungan Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2026).

Ifan membawakan sejumlah lagu hits yang menghadirkan suasana galau, termasuk Selalu Mengalah dan Hal Terindah, yang semakin meriah saat penonton menyalakan lampu ponsel. Ia juga memperkenalkan single terbaru berjudul Jangan Paksa Rindu. Penampilan ditutup dengan lagu Jaga Slalu Hatimu dan Menemukanmu yang dinyanyikan bersama penonton.