JAKARTA - Pemudik mengantre untuk memasuki peron di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Senin (16/3/2026). PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta mencatat sebanyak 40.457 penumpang meninggalkan Jakarta menggunakan kereta api pada H-5 Lebaran 2026 melalui dua stasiun utama, yakni Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Gambir. Dari jumlah tersebut, sebanyak 23.259 penumpang diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen dan 17.198 penumpang dari Stasiun Gambir.