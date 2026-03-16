Sejumlah warga mengantre untuk menukarkan uang rupiah di layanan mobil kas keliling Bank Indonesia di Stasiun Gambir, Senin (16/3/2026).
Mudahkan Pemudik, BI Buka Layanan Tukar Uang di Stasiun Gambir

Senin 16 Maret 2026 21:52 WIB
JAKARTA - Sejumlah warga mengantre untuk menukarkan uang rupiah di layanan mobil kas keliling Bank Indonesia di Stasiun Gambir, Senin (16/3/2026). 

 
Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, kebutuhan masyarakat terhadap uang rupiah layak edar diperkirakan meningkat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bank Indonesia kembali menghadirkan layanan kas keliling yang menyediakan uang pecahan baru mulai dari Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000 hingga Rp20.000.
 
Layanan ini juga tersedia di Stasiun Gambir hari ini dan besok di Stasiun Pasar Senen untuk memudahkan para pemudik menukarkan uang sebelum pulang ke kampung halaman. Kehadiran kas keliling tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan uang tunai selama Ramadan hingga Lebaran, termasuk tradisi berbagi uang kepada keluarga dan kerabat.
