JAKARTA - Calon penumpang menunggu keberangkatan kereta di Stasiun Gambir, Jakarta, Senin (16/3/2026).

Suasana mudik Lebaran mulai terasa di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Pada H-4 Idulfitri 1447 Hijriah, stasiun tersebut dipadati pemudik yang bersiap pulang ke kampung halaman menggunakan kereta api.

Berdasarkan data Humas KAI Daop 1 Jakarta, pada Senin (16/3/2026) tercatat sebanyak 51.584 penumpang berangkat dari sejumlah stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta.

Dari jumlah tersebut, Stasiun Gambir menjadi salah satu titik keberangkatan tersibuk dengan total 17.198 penumpang yang melakukan perjalanan menuju berbagai daerah di Pulau Jawa. Padatnya aktivitas penumpang ini menandai mulai meningkatnya arus mudik Lebaran, seiring semakin dekatnya perayaan Idulfitri.