JAKARTA - Seniman muda Victoria Veronica Titisari Kosasieputri atau yang dikenal dengan Vicki menampilkan kemampuan bermain piano di Jakarta, Senin (16/3/2026).

Seniman muda Victoria Veronica Titisari Kosasieputri, memperkenalkan advokasi bertajuk kemBALIkeSENI sebagai upaya mendukung keberlanjutan ekosistem seni dan budaya di Bali.

Inisiatif tersebut lahir dari perjalanan personal Victoria sebagai seniman muda yang menempuh pendidikan seni di Inggris. Ia meraih gelar Bachelor of Arts (Honours) in Fine Art dari Central Saint Martins, bagian dari University of the Arts London, serta melanjutkan studi Master of Arts in Contemporary Art Practice di Royal College of Art dengan dukungan beasiswa internasional.

Melalui pengalaman akademik dan profesionalnya, Victoria Titisari Kosasieputri ingin meningkatkan visibilitas seniman Bali yang masih aktif berkarya sekaligus memperkuat jejaring antara komunitas seniman, galeri, dan institusi seni.

“Ketika kita merayakan seni dan budaya Bali, kita juga harus mengakui, mendukung, dan menghargai para seniman yang menjaga keberlangsungannya,” ujar finalis Puteri Indonesia perwakilan Bali ini.

Program kemBALIkeSENI juga mendorong ruang kolaborasi melalui kegiatan seperti open studio, dialog publik, hingga kerja sama antara seniman, pendidik, pelaku usaha lokal, dan kolektor seni. Victoria berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghargai proses kreatif dan kontribusi para seniman Bali dapat semakin meningkat.