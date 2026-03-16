Pemerintah memproyeksikan sekitar 143,9 juta pergerakan masyarakat selama periode mudik Lebaran 2026. Tingginya mobilitas tersebut mendorong berbagai pihak memperkuat layanan transportasi, termasuk di jalur penyeberangan laut.
CEO FMCG OT Group Donny dan Direktur Teknik PT ASDP Indonesia Ferry Nana Sutisna dalam acara Strategic Partnership OT Group dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) di Merak, (12/3/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

Kolaborasi Perkuat Layanan Penyeberangan di Titik Padat Mudik

Senin 16 Maret 2026 21:36 WIB
CEO FMCG OT Group Donny dan Direktur Teknik PT ASDP Indonesia Ferry Nana Sutisna dalam acara Strategic Partnership OT Group dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) di Merak, (12/3/2026).
 
Pemerintah memproyeksikan sekitar 143,9 juta pergerakan masyarakat selama periode mudik Lebaran 2026. Tingginya mobilitas tersebut mendorong berbagai pihak memperkuat layanan transportasi, termasuk di jalur penyeberangan laut.
 
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bekerja sama dengan OT Group untuk mendukung kelancaran layanan di sejumlah pelabuhan utama yang menjadi titik padat arus mudik, yaitu Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Gilimanuk, dan Pelabuhan Ketapang.
 
Kolaborasi ini bertujuan memperkuat ekosistem layanan penyeberangan selama periode puncak mudik, termasuk memastikan ketersediaan kebutuhan perjalanan di area pelabuhan maupun di atas kapal. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung kenyamanan pemudik sekaligus menjaga stabilitas distribusi dan harga selama lonjakan mobilitas Lebaran.
 
Sinergi antara BUMN dan sektor swasta ini juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan layanan penyeberangan yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat selama perjalanan mudik.
