JAKARTA - Ratusan aparatur sipil negara (ASN) muda di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyalurkan ide kreatif melalui Kompetisi Karya Inovasi Terapan yang Andal (KRISTAL) 2026. Ajang yang digelar sejak Desember 2025 ini menjadi wadah pengumpulan gagasan dan inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan pertanahan.

Ruwanda Destory Bintoro dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur berhasil meraih juara pertama melalui inovasi Sistem Ruang Maslahat, yang mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga pemanfaatan ruang wilayah. Lulusan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) 2025 tersebut berharap kompetisi KRISTAL dapat terus diselenggarakan secara rutin untuk mendorong lahirnya inovasi dari ASN muda.

Kompetisi KRISTAL 2026 diikuti oleh 404 peserta yang menghadirkan berbagai gagasan inovatif berdasarkan pengalaman pelayanan di lapangan serta hasil riset di masing-masing satuan kerja.

Salah satu inovasi yang juga menarik perhatian juri adalah CLEARLAND karya Asrorul Habib yang meraih juara ketiga. Inovasi ini dirancang untuk mempermudah transaksi jual beli tanah melalui sistem yang lebih transparan, aman, dan akuntabel.

Penganugerahan KRISTAL 2026 dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan yang menyerahkan langsung penghargaan kepada para pemenang, serta dihadiri Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan dan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN.