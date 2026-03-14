JAKARTA - Petugas melayani warga saat konsultasi di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta, Sabtu (14/3/2026).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan masyarakat tetap dapat mengakses layanan pertanahan selama libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 serta Idulfitri 1447 Hijriah. Sejumlah Kantor Pertanahan (Kantah) akan membuka layanan terbatas pada 18, 19, 20, 23, dan 24 Maret 2026.

Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengatakan kebijakan ini merupakan arahan Menteri ATR/Kepala BPN agar Kantah yang menyelenggarakan program PELATARAN (Pelayanan Tanah Akhir Pekan) tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat selama masa libur.

Kantah di ibu kota provinsi dipastikan tetap buka, sementara Kantah di daerah lain menyesuaikan kebutuhan wilayah, terutama di daerah tujuan mudik. Layanan terbatas akan berlangsung pukul 09.00–12.00 waktu setempat.

Adapun layanan yang tersedia meliputi informasi dan konsultasi pertanahan, pemutakhiran data digital sertipikat lama, penerimaan berkas layanan, serta penyerahan produk layanan pertanahan yang diajukan langsung oleh pemilik tanah.

Masyarakat dapat memantau informasi lebih lanjut melalui akun media sosial Kantor Pertanahan di wilayah masing-masing.