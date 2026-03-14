JAKARTA - Momogi Group, perusahaan manufaktur makanan dan minuman ringan terkemuka di Indonesia, kembali menunjukkan komitmennya dalam berbagi edukasi melalui program sosial Momogi Berbagi yang diselenggarakan di Sekolah Kami Bekasi pada awal Maret 2026. Melalui brand Momogi, kegiatan ini menghadirkan momen kebersamaan dan aktivitas seru bersama anak-anak, sekaligus menyalurkan bantuan pendidikan bagi para siswa.

Dalam kegiatan tersebut, Momogi memberikan donasi berupa bantuan uang tunai, perlengkapan alat tulis sekolah, serta produk Momogi Fun Snack yang dibagikan kepada para siswa. Melalui kegiatan ini, Momogi tidak hanya berbagi bantuan, tetapi juga menghadirkan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi anak-anak melalui berbagai aktivitas edukatif dan interaktif. Kegiatan yang diselenggarakan antara lain cerdas cermat pengetahuan tentang Indonesia, lomba mewarnai, serta pertunjukan angklung yang melibatkan para siswa. Berbagai aktivitas tersebut dirancang untuk mendorong kreativitas, menumbuhkan semangat belajar, sekaligus memperkenalkan nilai-nilai budaya kepada anak-anak.

Sekolah Kami merupakan lembaga pendidikan inklusif yang berfokus pada pemberdayaan anak-anak dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang membutuhkan dukungan pendidikan tambahan. Sekolah ini mengedepankan pendekatan pembelajaran yang inklusif dan suportif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Natanael Yonathan, Vice President of Marketing Momogi Group, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Momogi untuk terus berbagi kebahagiaan dengan generasi muda.

“Melalui program Momogi Berbagi, kami ingin menghadirkan keceriaan sekaligus memberikan dukungan nyata bagi anak-anak dalam menjalani proses belajar. Kami percaya bahwa kebahagiaan sederhana dapat memberikan semangat bagi mereka untuk terus tumbuh dan meraih masa depan yang lebih baik,” ujar Natanael.