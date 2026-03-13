JAKARTA - Personel Polisi Satwa unit K9 dan Polsuska melakukan sterilisasi saat berpatroli seusai gelar pasukan kesiapan angkutan mudik Lebaran Di Stasiun Tawang Semarang, Jawa Tengah, Jumat (13/3/2026). PT KAI Daop 4 Semarang memulai masa posko angkutan mudik Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah dengan melibatkan 300 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, Polsuska dan petugas keamanan selama 18 hari dari 13 Maret hingga 30 Maret 2026 guna menciptakan kelancaran serta kenyamanan bagi para penumpang transportasi kereta.