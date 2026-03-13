PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang menggelar Apel Gelar Pasukan Angkutan Lebaran 2026 di Stasiun Semarang Tawang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (13/3/2026). Apel ini menandai dimulainya Posko Angkutan Lebaran, mulai Jumat, 13 Maret hingga Senin, 30 Maret 2026.

Dewan Komisaris KAI I Wayan Sugiri mengungkapkan bahwa apel gelar pasukan ini adalah bentuk komitmen KAI untuk memberikan pelayanan terbaik dan optimal bagi masyarakat. Dengan semangat kebersamaan dan kesiapan yang matang, kami bertekad menghadirkan pengalaman mudik yang aman, nyaman, dan lancar. "Keselamatan merupakan prioritas utama dalam operasional KAI, terutama selama masa angkutan Lebaran. Seluruh elemen harus disiplin dan proaktif dalam mengidentifikasi, mengantisipasi, serta mengatasi potensi risiko," ujar Sugiri

Untuk meningkatkan pengamanan selama masa Angkutan Lebaran, KAI Daop 4 bekerja sama dengan pihak berwajib untuk menempatkan personel keamanan di stasiun, di dalam dan jalur kereta api. KAI Daop 4 menyiagakan 393 personel keamanan, yang terdiri dari 117 anggota Polsuska, 208 petugas keamanan, serta 68 personel pengamanan eksternal dari TNI/Polri. Disamping itu sistem pengawasan CCTV juga dioptimalkan untuk memantau aktivitas di area publik.

Terkait mitigasi gangguan perjalanan selama periode Lebaran, KAI Daop 4 telah memetakan 39 daerah yang menjadi perhatian khusus, dengan mengerahkan 114 personel ekstra, terdiri dari 14 petugas pemeriksa jalur, 61 petugas ekstra penjaga pintu perlintasan di 33 Lokasi di seluruh wilayah Daop 4 Semarang, serta 39 petugas ekstra untuk memantau daerah perhatian khusus.

Selain itu, keandalan sarana juga telah dipastikan melalui Ramp Check atau pemeriksaan kelaikan operasional lokomotif dan kereta. Sebanyak 20 lokomotif, 138 kereta penumpang, 17 kereta pembangkit, siap dioperasikan guna memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan PT KAI.

Selama periode libur Lebaran 2026, yaitu 13 Maret – 30 Maret 2026, Daop 4 Semarang mengoperasikan total 36 perjalanan KA, terdiri dari 34 KA reguler dan 2 KA tambahan. Setiap harinya, KAI Daop 4 Semarang menyediakan 19.246 tempat duduk, dengan total 423.412 tempat duduk selama periode angkutan Lebaran 2026. Program penumpang masa angkutan lebaran di Daerah Operasi 4 Semarang Tahun 2026, naik sebanyak 3% persen jika dibanding periode Tahun 2025 sebanyak 409.160 penumpang.