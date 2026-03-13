JAKARTA - Anak-anak yatim menikmati aktivitas bermain menjelang berbuka puasa di wahana bermain anak Playtopia Lippo Malls Indonesia (LMI), Jakarta, Kamis (12/3/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Berkah Ramadan yang diselenggarakan oleh LMI bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional serta sejumlah lembaga sosial lainnya.

Program yang menjadi bagian dari inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut diisi dengan berbagai kegiatan berbagi dan kebersamaan selama bulan Ramadan. Salah satu kegiatan utama bertajuk Ngabuburit Asyik mengajak anak-anak yatim untuk bermain dan bersosialisasi sambil menunggu waktu berbuka puasa.

Pada Ramadan 2026, rangkaian Berkah Ramadan dilaksanakan di lebih dari 40 pusat perbelanjaan LMI melalui berbagai kegiatan, mulai dari Ngabuburit Asyik hingga penyediaan Gerai Zakat yang memudahkan masyarakat menunaikan zakat, infak, dan sedekah.

Salah satu program utama adalah Ngabuburit Asyik, yang diselenggarakan LMI bekerja sama dengan wahana bermain anak dari grup Playtopia serta berbagai tenant hiburan keluarga di masing-masing mal. Kegiatan ini mengajak lebih dari 2.000 anak yatim menikmati aktivitas bermain menjelang berbuka puasa di 22 pusat perbelanjaan LMI.