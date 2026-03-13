JAKARTA - Petugas polisi mengerahkan anjing pelacak K9 saat memeriksa barang bawaan penumpang di Terminal Pulo Gebang, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Pemeriksaan dengan anjing pelacak K9 tersebut dilakukan guna mengantisipasi peredaran narkotika serta barang terlarang di tengah arus mudik menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 H di Terminal Pulo Gebang.