JAKARTA -Kesibukan pekerja saat menyortir paket untuk dikirim ke pelanggan di Lion Hub Halim, Jakarta, Kamis (12/3/2026). Menjelang Idul Fitri 2026 pengiriman dan penerimaan berbagai jenis barang di Lion Parcel diprediksi meningkat sekitar 40 persen tonase dibanding hari biasa. Menghadapi lonjakan tersebut, Lion Parcel memperkuat kesiapan layanan dengan meningkatkan berbagai aspek operasional. Langkah yang dilakukan antara lain memperluas kapasitas gudang, menambah armada distribusi, serta meningkatkan jumlah sumber daya manusia secara temporer guna memastikan kelancaran pengiriman selama periode puncak.