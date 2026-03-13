Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyapa mitra pengemudi ojek online sebelum pelepasan mudik gratis GoMudik di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Melalui program GoMudik, lebih dari 4.000 mitra driver Gojek beserta keluarga diberangkatkan pulang kampung ke sejumlah daerah seperti Kuningan, Semarang, Surabaya, Lampung, dan Palembang.
CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Hans Patuwo saat memberikan sambutan saat pelepasan mudik bersama GoMudik
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Hans Patuwo.
Program ini merupakan agenda tahunan Kementerian Perhubungan untuk mendorong perjalanan mudik yang lebih aman dan terencana, sekaligus membantu mengurangi kepadatan lalu lintas selama periode Idulfitri.
Menko AHY Lepas Ribuan Mitra Driver Gojek dalam Program GoMudik
Jum'at 13 Maret 2026 22:22 WIB
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyapa mitra pengemudi ojek online sebelum pelepasan mudik gratis GoMudik di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk memperkuat komitmen perlindungan sosial bagi Mitra Driver dengan mendukung program mudik gratis bersama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Melalui program GoMudik, lebih dari 4.000 mitra driver Gojek beserta keluarga diberangkatkan pulang kampung ke sejumlah daerah seperti Kuningan, Semarang, Surabaya, Lampung, dan Palembang.
Program ini merupakan agenda tahunan Kementerian Perhubungan untuk mendorong perjalanan mudik yang lebih aman dan terencana, sekaligus membantu mengurangi kepadatan lalu lintas selama periode Idulfitri.
