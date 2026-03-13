JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyapa mitra pengemudi ojek online sebelum pelepasan mudik gratis GoMudik di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk memperkuat komitmen perlindungan sosial bagi Mitra Driver dengan mendukung program mudik gratis bersama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Melalui program GoMudik, lebih dari 4.000 mitra driver Gojek beserta keluarga diberangkatkan pulang kampung ke sejumlah daerah seperti Kuningan, Semarang, Surabaya, Lampung, dan Palembang.

Program ini merupakan agenda tahunan Kementerian Perhubungan untuk mendorong perjalanan mudik yang lebih aman dan terencana, sekaligus membantu mengurangi kepadatan lalu lintas selama periode Idulfitri.