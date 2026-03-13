Influencer Tanboy Kun memasak makanan saat acara Masak Akbar 250 kg Opor Ayam untuk 2.000 Mustahik dan Jamaah di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Influencer Tanboy Kun memasak makanan saat acara Masak Akbar 250 kg Opor Ayam untuk 2.000 Mustahik dan Jamaah di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Guna mendukung fungsi masjid sebagai pusat peradaban yang memberikan manfaat luas bagi sebanyak mungkin umat, puncak dari kolaborasi ini terlaksana melalui kegiatan Masak Akbar 250 kg Ayam Opor yang kemudian dibagikan dalam bentuk paket berbuka puasa gratis untuk 2.000 mustahik dan jamaah.
Guna mendukung fungsi masjid sebagai pusat peradaban yang memberikan manfaat luas bagi sebanyak mungkin umat, puncak dari kolaborasi ini terlaksana melalui kegiatan Masak Akbar 250 kg Ayam Opor yang kemudian dibagikan dalam bentuk paket berbuka puasa gratis untuk 2.000 mustahik dan jamaah.
HOME MULTIMEDIA Foto

Masak Akbar 250 Kg Opor Ayam untuk 2.000 Mustahik di Masjid Istiqlal

Jum'at 13 Maret 2026 22:21 WIB
JAKARTA - Influencer Tanboy Kun memasak makanan saat acara Masak Akbar 250 kg Opor Ayam untuk 2.000 Mustahik dan Jamaah di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (12/3/2026). Sepanjang bulan Ramadan, Royco kembali melanjutkan kolaborasi dengan Masjid Istiqlal dalam menghadirkan serangkaian aktivitas yang dilandaskan pada semangat untuk berbagi aneka kelezatan yang menghangatkan momen-momen kebersamaan di tengah puluhan ribu jamaah yang memadati Masjid Istiqlal. Guna mendukung fungsi masjid sebagai pusat peradaban yang memberikan manfaat luas bagi sebanyak mungkin umat, puncak dari kolaborasi ini terlaksana melalui kegiatan Masak Akbar 250 kg Ayam Opor yang kemudian dibagikan dalam bentuk paket berbuka puasa gratis untuk 2.000 mustahik dan jamaah. 

Topik Artikel :
Masjid Istiqlal Masak Akbar
