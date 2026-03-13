JAKARTA - Dokter Spesialis Dermatologi Venereologi dan Estetika YPK Mandiri dr. Maria Clarissa Wiraputranto saat memberikan sambutan pada acara peluncuran dan konferensi pers dengan tema The first aesthetic and gynecology center in Indonesia, tonggak baru kesehatan perempuan di Jakarta, Kamis (13/3/2026).

Health360 Indonesia berkolaborasi dengan YPK Mandiri meresmikan Aesthetic Gynecology Center, pusat layanan kesehatan perempuan yang mengintegrasikan estetika ginekologi, dermatologi, brain wellness, dan pain management dalam satu layanan holistik.

Founder Health360 Indonesia x YPK Mandiri Aesthetic Gynecology Center sekaligus Dokter Obstetri dan Ginekologi, dr. Ni Komang Yeni Dhana Sari, Sp.OG, MM, MARS, mengatakan center ini hadir untuk menjawab kebutuhan layanan kesehatan perempuan yang lebih komprehensif. “Kesehatan perempuan tidak hanya mencakup aspek medis, tetapi juga estetika, mental, dan kualitas hidup secara menyeluruh,” ujarnya.

Pusat layanan ini menyediakan berbagai perawatan, mulai dari estetika ginekologi, perawatan kulit, hingga teknologi estetika modern seperti BTL Exion yang membantu merangsang produksi kolagen dan memperbaiki elastisitas kulit serta jaringan tubuh.

Dokter Spesialis Dermatologi YPK Mandiri, dr. Maria Clarissa Wiraputranto, Sp.D.V.E, menjelaskan bahwa perubahan hormon pada perempuan dapat memengaruhi kondisi kulit, rambut, dan jaringan tubuh, sehingga perawatan perlu dilakukan secara terintegrasi dengan kesehatan reproduksi.

Sementara itu, Dokter Spesialis Neurologi YPK Mandiri, dr. Alifa Dimanti, Sp.N, F.MIN, MARS, menekankan pentingnya brain wellness dan penanganan nyeri secara komprehensif untuk menjaga keseimbangan kesehatan fisik, mental, dan emosional perempuan.

Melalui pendekatan medis yang terintegrasi dan privat, Aesthetic Gynecology Center diharapkan dapat membantu perempuan Indonesia meningkatkan kesehatan, kepercayaan diri, dan kualitas hidup secara menyeluruh.