Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 4
Perbesar
Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Gus Yaqut Penuhi Panggilan KPK sebagai Tersangka Kasus Kuota Haji 2024

Kamis 12 Maret 2026 23:23 WIB
A
A
A

JAKARTA - Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis (12/3/2026).

 
Kedatangannta tersebut untuk memenuhi panggilan penyidik sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.
 
Yaqut tiba sekitar pukul 13.04 WIB dengan mengenakan kemeja putih, jaket, dan peci hitam. Ia datang didampingi sejumlah orang, termasuk kuasa hukumnya, Melissa Anggraini. Keduanya sempat berada di ruang tunggu lobi sebelum Yaqut menjalani pemeriksaan di lantai dua gedung KPK.
 
Pemeriksaan tersebut dijadwalkan setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerima gugatan praperadilan yang diajukan Yaqut terkait penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara dugaan korupsi kuota haji penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023–2024.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya