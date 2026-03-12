JAKARTA - Pengunjung memilih parsel di kios pedagang parsel musiman di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2026).

Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, pedagang parsel di kawasan tersebut mulai dipadati pembeli yang mencari bingkisan untuk keluarga, kerabat, maupun relasi bisnis.

Para pedagang menyebutkan penjualan parsel dan hampers meningkat jelang lebaran. Harga parsel bervariasi mulai dari Rp250 ribu hingga jutaan rupiah, bergantung pada isi dan kemasan.