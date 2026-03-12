JAKARTA - Presiden Direktur & Group CEO, Gobel Group Hiramsyah S Thaib, Chairman Gobel Group Rachmat Gobel, Ketua Umum PMI Muhammad Jusuf Kalla, dan Sekretaris Jenderal PMI Abdurrahman Mohammad Fachir di Markas Pusat PMI, Jakarta, Kamis (12/3/2026). Menjelang 70 tahun perjalanan Gobel Group di Indonesia, perusahaan bersama anak usahanya menegaskan komitmen kemanusiaan melalui program “Gobel Group Peduli Sumatra” dengan menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bencana yang melanda wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat berdampak pada lebih dari 53 kabupaten/kota dengan lebih dari 20.000 warga mengungsi serta kerusakan ratusan ribu rumah dan berbagai fasilitas publik. Dalam kondisi darurat tersebut, akses terhadap informasi dan penerangan menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat.

Sebagai bentuk kepedulian, Gobel Group menyalurkan lebih dari 10.000 produk Panasonic berupa radio dan senter lengkap dengan baterai melalui PMI dengan nilai bantuan lebih dari Rp2,4 miliar. Bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat tetap memperoleh informasi serta penerangan ketika listrik dan jaringan komunikasi masih terbatas. Selain itu, perusahaan dalam ekosistem Gobel Group juga menyalurkan sekitar 2,5 ton makanan siap saji bagi para pengungsi di wilayah Aceh Tamiang.

Muhammad Jusuf Kalla menyampaikan apresiasi atas kontribusi Gobel Group dalam mendukung upaya kemanusiaan. Ia menilai bantuan radio dan senter sangat membantu masyarakat dalam situasi bencana ketika listrik dan komunikasi terganggu. Sementara itu, Rachmat Gobel mengatakan bantuan tersebut merupakan wujud komitmen perusahaan untuk terus hadir membantu masyarakat, sekaligus bagian dari semangat pengabdian Gobel Group yang telah hampir tujuh dekade tumbuh bersama Indonesia dengan prinsip memberi manfaat bagi masyarakat, terutama saat menghadapi situasi sulit.

Rachmat Gobel menambahkan bahwa inisiatif kemanusiaan ini juga merupakan wujud komitmen Gobel Group untuk terus memberi manfaat bagi masyarakat, sejalan dengan perjalanan hampir 70 tahun perusahaan yang tumbuh bersama Indonesia.