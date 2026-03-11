JAKARTA -Director of Store Development Group PT Rekso Nasional Food Ratna Wirahadikusumah secara simbolis menyerahkan donasi santunan bagi 100 anak yatim kepada Badan Pengelola Masjid Istiqlal yang diwakili oleh KH. Abu Hurairah Abdul Salam, M.A., Kepala Bidang Sosial dan Pemberdayaan Umat Badan Pengelola Masjid Istiqlal, di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7/3/2026).

Kegiatan Sahur dan Buka Bersama (SADORA) yang digelar McDonald’s Indonesia tersebut turut diisi dengan tur Masjid Istiqlal, di mana para peserta diajak mengenal sejarah serta berbagai area utama masjid terbesar di Asia Tenggara yang dibangun sebagai simbol rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia. Program ini menjadi bagian dari kegiatan edukatif Ramadan yang sarat pesan moral dan nilai kebersamaan bagi anak-anak.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan pembagian paket berbuka puasa dan takjil dari McDonald’s Indonesia kepada seluruh peserta. Suasana hangat terlihat dari senyum dan tawa anak-anak saat menerima paket berbuka, sebagai wujud semangat berbagi kebaikan di bulan suci Ramadan sekaligus bentuk kolaborasi antara McDonald’s Indonesia dan Badan Pengelola Masjid Istiqlal dalam mendukung kegiatan sosial dan keagamaan.