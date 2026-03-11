Pemanfaatan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), sistem penyimpanan energi baterai, serta elektrifikasi armada operasional dinilai menjadi salah satu solusi untuk menekan emisi dan meningkatkan efisiensi operasional tambang.
Pemanfaatan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), sistem penyimpanan energi baterai, serta elektrifikasi armada operasional dinilai menjadi salah satu solusi untuk menekan emisi dan meningkatkan efisiensi operasional tambang.
Chief Sales Officer SUN Oky Gunawan, Ketua Komite Komunikasi & Government Relations APBI - ICMA Aditya Pratama, CEO SUN Energy Jefferson Kuesar, dan CEO SUN Mobility Karina Darmawan berfoto bersama usai Media Gathering dan Buka Bersama SUN bertema Akselerasi Green Mining Menuju Operasional Tambang Rendah Karbon di Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Pemanfaatan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), sistem penyimpanan energi baterai, serta elektrifikasi armada operasional dinilai menjadi salah satu solusi untuk menekan emisi dan meningkatkan efisiensi operasional tambang.
Pemanfaatan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), sistem penyimpanan energi baterai, serta elektrifikasi armada operasional dinilai menjadi salah satu solusi untuk menekan emisi dan meningkatkan efisiensi operasional tambang.
Akselerasi Green Mining Menuju Operasional Tambang Rendah Karbon

Rabu 11 Maret 2026 22:52 WIB
JAKARTA - Chief Sales Officer SUN Oky Gunawan, Ketua Komite Komunikasi & Government Relations APBI - ICMA Aditya Pratama, CEO SUN Energy Jefferson Kuesar, dan CEO SUN Mobility Karina Darmawan berfoto bersama usai Media Gathering dan Buka Bersama SUN bertema Akselerasi Green Mining Menuju Operasional Tambang Rendah Karbon di Jakarta, Rabu (11/3/2026).

 
Transformasi menuju green mining kini semakin dipandang sebagai kebutuhan bisnis jangka panjang. Tantangannya adalah bagaimana memastikan implementasi dapat berjalan lebih cepat dan lebih luas, didukung ekosistem teknologi yang semakin siap, serta kolaborasi yang kuat antara pelaku industri, pemerintah, dan penyedia solusi,” ujar Aditya Pratama, Ketua Komite Komunikasi & Government Relations APBI-ICMA (Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia - Indonesian Coal Mining Association).
 
Strategi green mining yang efektif perlu melihat karakter operasional tambang secara menyeluruh. Karena itu, implementasinya perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing site. Integrasi antara energi surya, penyimpanan energi, dan sistem monitoring menjadi penting agar perusahaan tambang dapat menekan emisi sekaligus menjaga efisiensi dan kontinuitas operasi,” ujar Jefferson Kuesar, CEO SUN Energy.
 
Elektrifikasi armada perlu dipandang sebagai bagian dari transformasi operasional yang lebih menyeluruh. Implementasinya harus disesuaikan dengan karakteristik tambang, mulai dari jenis armada, rute operasional, intensitas penggunaan, hingga kesiapan infrastruktur pengisian dayanya. Jika dirancang dengan tepat, elektrifikasi dapat membantu perusahaan tambang menekan emisi, meningkatkan efisiensi biaya, dan menciptakan sistem operasional yang lebih modern serta lebih terukur,” ujar Karina Darmawan, CEO SUN Mobility.
 
Pemanfaatan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), sistem penyimpanan energi baterai, serta elektrifikasi armada operasional dinilai menjadi salah satu solusi untuk menekan emisi dan meningkatkan efisiensi operasional tambang. Kolaborasi antara pelaku industri, asosiasi, dan penyedia solusi energi juga dinilai penting guna mendorong terciptanya operasional tambang yang lebih berkelanjutan sekaligus mendukung target penurunan emisi nasional.
