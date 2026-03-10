JAKARTA - Direktur Utama PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk Edhi Tjahja Negara (kedua kanan) dalam konferensi pers Zurich di Jakarta, Senin (9/03/2026).

Zurich Indonesia mendorong pertumbuhan industri asuransi pada 2026 melalui inovasi produk kesehatan dan perluasan akses perlindungan. Langkah ini sejalan dengan implementasi regulasi baru dari Otoritas Jasa Keuangan yang memperkuat tata kelola dan transparansi industri.

Pada awal 2026, lini asuransi kesehatan Zurich mencatat pertumbuhan, di antaranya pada produk kesehatan kelompok Medicillin dan asuransi kesehatan individu Zurich Optimal Health Assurance. Produk perlindungan penyakit kritis Zurich Critical Care yang baru diluncurkan juga mendapat respons positif.

Di lini syariah, perusahaan memperluas inklusi melalui produk asuransi kesehatan mikro dengan premi terjangkau serta program beasiswa berproteksi bagi pelajar untuk meningkatkan literasi asuransi sejak dini.