JAKARTA - Pengunjung berjalan di depan dekorasi Ramadan bertema Serenity Aura di Lippo Mall Nusantara, Jakarta, Selasa (10/3/2026). Menyambut bulan suci Ramadan, Lippo Mall Nusantara menghadirkan rangkaian program yang menghadirkan pengalaman Ramadan yang hangat, spiritual, dan inspiratif bagi pengunjung. Dekorasi bernuansa Timur Tengah dengan dominasi warna earth tone, ornamen artistik, serta pencahayaan lembut di area lantai dasar menghadirkan suasana yang elegan sekaligus menjadi spot menarik untuk mengabadikan momen kebersamaan selama Ramadan.

Selain dekorasi tematik, pusat perbelanjaan tersebut juga menghadirkan berbagai kegiatan seperti Jakarta Sharia Festival 2026 yang menampilkan koleksi modest fashion dari sejumlah desainer ternama dan desainer lokal, kajian serta spiritual talk Ramadan, pertunjukan budaya Timur Tengah seperti Tanoura Dance dan Persian Dance, hingga berbagai program belanja dan promosi spesial yang digelar sepanjang periode Ramadan.