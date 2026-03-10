Menteri Luar Negeri Sugiono (tengah) menyampaikan keterangan terkait evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari Iran di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (10/3/2026).
Menlu Sugiono Sambut Kepulangan 22 WNI dari Iran di Soekarno - Hatta

Selasa 10 Maret 2026 22:30 WIB
JAKARTA - Menteri Luar Negeri Sugiono (tengah) menyampaikan keterangan terkait evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari Iran di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (10/3/2026). Kementerian Luar Negeri memfasilitasi kepulangan sebanyak 22 WNI dari Iran ke tanah air yang merupakan gelombang pertama dari proses repatriasi di tengah meningkatnya ketegangan keamanan di negara tersebut.

