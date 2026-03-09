JAKARTA - Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso memberikan keterangan pers saat media gathering dan buka bersama para pewarta di kantor DPP LDII, Jakarta, Senin (9/3/2026). Kegiatan tersebut digelar menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) X sebagai upaya memperkuat komunikasi dengan insan pers sekaligus menyampaikan arah strategis organisasi dalam merespons dinamika global.

Munas X LDII akan dilaksanakan pada 7–9 April 2026 dengan mengusung tema “Mengokohkan Peran LDII dalam Membangun Indonesia yang Berdaulat, Harmonis, dan Berkeadaban untuk Perdamaian Dunia”. Menurut KH Chriswanto Santoso, tema tersebut dipilih karena dunia saat ini tengah menghadapi ketidakpastian akibat konflik geopolitik di berbagai kawasan yang berdampak pada stabilitas keamanan serta tatanan geoekonomi global, termasuk rantai pasok energi, pangan, dan perdagangan internasional.

Ia menambahkan, Munas X LDII tidak hanya menjadi forum konsolidasi organisasi dan penentuan kepengurusan periode 2026–2031, tetapi juga momentum merumuskan kontribusi nyata LDII dalam mendukung pembangunan nasional melalui penguatan nilai kebangsaan, moderasi beragama, serta penyiapan sumber daya manusia yang berkarakter. Munas tersebut juga akan menajamkan delapan program kerja LDII yang dirumuskan sebagai delapan bidang pengabdian LDII untuk bangsa.