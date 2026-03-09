Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso memberikan keterangan pers saat media gathering dan buka bersama para pewarta di kantor DPP LDII, Jakarta, Senin (9/3/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso memberikan keterangan pers saat media gathering dan buka bersama para pewarta di kantor DPP LDII, Jakarta, Senin (9/3/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso memberikan keterangan pers saat media gathering dan buka bersama para pewarta di kantor DPP LDII, Jakarta, Senin (9/3/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso memberikan keterangan pers saat media gathering dan buka bersama para pewarta di kantor DPP LDII, Jakarta, Senin (9/3/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso memberikan keterangan pers saat media gathering dan buka bersama para pewarta di kantor DPP LDII, Jakarta, Senin (9/3/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Jelang Munas X, LDII Tegaskan Peran Jaga Persatuan dan Perdamaian Dunia

Senin 09 Maret 2026 21:59 WIB
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso memberikan keterangan pers saat media gathering dan buka bersama para pewarta di kantor DPP LDII, Jakarta, Senin (9/3/2026). Kegiatan tersebut digelar menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) X sebagai upaya memperkuat komunikasi dengan insan pers sekaligus menyampaikan arah strategis organisasi dalam merespons dinamika global.

 
Munas X LDII akan dilaksanakan pada 7–9 April 2026 dengan mengusung tema “Mengokohkan Peran LDII dalam Membangun Indonesia yang Berdaulat, Harmonis, dan Berkeadaban untuk Perdamaian Dunia”. Menurut KH Chriswanto Santoso, tema tersebut dipilih karena dunia saat ini tengah menghadapi ketidakpastian akibat konflik geopolitik di berbagai kawasan yang berdampak pada stabilitas keamanan serta tatanan geoekonomi global, termasuk rantai pasok energi, pangan, dan perdagangan internasional.
 
Ia menambahkan, Munas X LDII tidak hanya menjadi forum konsolidasi organisasi dan penentuan kepengurusan periode 2026–2031, tetapi juga momentum merumuskan kontribusi nyata LDII dalam mendukung pembangunan nasional melalui penguatan nilai kebangsaan, moderasi beragama, serta penyiapan sumber daya manusia yang berkarakter. Munas tersebut juga akan menajamkan delapan program kerja LDII yang dirumuskan sebagai delapan bidang pengabdian LDII untuk bangsa.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ldii Perdamaian Dunia
