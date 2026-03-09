JAKARTA - PT Elnusa Tbk melalui anak usahanya, PT Elnusa Petrofin (EPN), kembali menggelar program Berbagi Kebahagiaan Ramadan & Idulfitri 1447 H yang dilaksanakan serentak di 98 unit operasi di seluruh Indonesia pada 4–20 Maret 2026. Program ini merupakan agenda tanggung jawab sosial perusahaan yang secara konsisten diselenggarakan setiap tahun sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Kegiatan yang digelar dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan tersebut meliputi doa bersama, santunan bagi anak yatim dan dhuafa, serta penyaluran lebih dari 10.000 paket sembako berisi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Inisiatif ini menjadi bagian dari komitmen Elnusa Petrofin untuk tidak hanya menghadirkan keandalan layanan distribusi energi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sosial di berbagai daerah.

Manager Corporate Communication & Relations PT Elnusa Petrofin, Putiarsa Bagus Wibowo, mengatakan bahwa Ramadan menjadi momentum penting bagi perusahaan untuk memperkuat nilai kepedulian dan kebersamaan. Melalui kegiatan berbagi tersebut, Elnusa Petrofin berharap dapat memberikan dukungan yang bermakna bagi masyarakat sekaligus mempererat hubungan yang telah terjalin dengan lingkungan sekitar wilayah operasi.

Rangkaian kegiatan Berbagi Kebahagiaan Ramadan ini diawali secara simbolis dengan penyerahan 240 paket sembako di Unit Operasi Elnusa Petrofin Depo Semper, Koja, Jakarta Utara. Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan manajemen perusahaan, aparat kewilayahan, serta tokoh masyarakat setempat yang menyambut baik program tersebut.

Di tengah pelaksanaan kegiatan sosial, Elnusa Petrofin tetap memastikan layanan distribusi energi berjalan optimal selama Ramadan hingga Idulfitri guna mendukung kelancaran aktivitas masyarakat di berbagai daerah. Program ini juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Satuan Tugas Ramadan dan Idulfitri (Satgas RAFI) Pertamina Group 2026 yang bertujuan menjaga keandalan pasokan energi selama periode Ramadan dan Lebaran.

Melalui program ini, Elnusa Petrofin menegaskan komitmennya dalam menjalankan praktik Environmental, Social, and Governance (ESG), khususnya pada aspek sosial, serta berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), antara lain SDG 1 (No Poverty) dan SDG 11 (Sustainable Cities and Communities).

Dengan langkah-langkah sederhana yang dijalankan secara konsisten, Elnusa Petrofin berharap kehadiran perusahaan tidak hanya menggerakkan operasional distribusi energi, tetapi juga menumbuhkan kebersamaan, kepedulian, dan harapan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi.