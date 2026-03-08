JAKARTA - Sejumlah sahabat dan rekan artis mulai berdatangan ke rumah duka penyanyi Vidi Aldiano di Jalan Kecapi Nomor 57, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, Sabtu (7/3/2026).

Berdasarkan pantauan iNews Media Group di lokasi, beberapa tokoh publik terlihat hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum.

Penyanyi dan penulis lagu Vidi Aldiano meninggal dunia pada usia 35 tahun setelah sebelumnya berjuang melawan kanker ginjal stadium tiga yang dideritanya sejak 2019.

Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, serta para penggemarnya.