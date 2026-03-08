Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 8
Perbesar
img-1
Artis Rafi Ahmad melayat ke rumah duka penyanyi Oxavia Aldiano atau Vidi Aldiano di Jalan Kecapi, CIlandak, Jakarta, Sabtu (7/3/2026).
Foto 2 / 8
Perbesar
img-2
Penyanyi Judika melayat ke rumah duka penyanyi Oxavia Aldiano atau Vidi Aldiano di Jalan Kecapi, CIlandak, Jakarta, Sabtu (7/3/2026).
Foto 3 / 8
Perbesar
img-3
Aktris Luna Maya melayat ke rumah duka penyanyi Oxavia Aldiano atau Vidi Aldiano di Jalan Kecapi, CIlandak, Jakarta, Sabtu (7/3/2026).
Foto 4 / 8
Perbesar
img-4
Penyanyi Rizky Febian (kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai melayat ke rumah duka penyanyi Oxavia Aldiano atau Vidi Aldiano di Jalan Kecapi, CIlandak, Jakarta, Sabtu (7/3/2026).
Foto 5 / 8
Perbesar
img-5
Sejumlah sahabat dan rekan artis mulai berdatangan ke rumah duka penyanyi Vidi Aldiano di Jalan Kecapi Nomor 57, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, Sabtu (7/3/2026).
Foto 6 / 8
Perbesar
img-6
Sejumlah sahabat dan rekan artis mulai berdatangan ke rumah duka penyanyi Vidi Aldiano di Jalan Kecapi Nomor 57, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, Sabtu (7/3/2026).
Foto 7 / 8
Perbesar
img-7
Sejumlah sahabat dan rekan artis mulai berdatangan ke rumah duka penyanyi Vidi Aldiano di Jalan Kecapi Nomor 57, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, Sabtu (7/3/2026).
Foto 8 / 8
Perbesar
img-8
Sejumlah sahabat dan rekan artis mulai berdatangan ke rumah duka penyanyi Vidi Aldiano di Jalan Kecapi Nomor 57, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, Sabtu (7/3/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Duka Mendalam, Sahabat dan Artis Datangi Rumah Duka Vidi Aldiano

Minggu 08 Maret 2026 12:44 WIB
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah sahabat dan rekan artis mulai berdatangan ke rumah duka penyanyi Vidi Aldiano di Jalan Kecapi Nomor 57, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, Sabtu (7/3/2026).

 
Berdasarkan pantauan iNews Media Group di lokasi, beberapa tokoh publik terlihat hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. 
 
Penyanyi dan penulis lagu Vidi Aldiano meninggal dunia pada usia 35 tahun setelah sebelumnya berjuang melawan kanker ginjal stadium tiga yang dideritanya sejak 2019. 
 
Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, serta para penggemarnya.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Diduetkan dengan Nino RAN, Vidi Aldiano: Chemistry Kita Sudah Terjalin
Duka Mendalam, Sahabat dan Artis Datangi Rumah Duka Vidi Aldiano
Momen Bahagia Pernikahan Vidi Aldiano dan Sheila Dara Aisha