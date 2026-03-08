Foto 1 / 8
Artis Rafi Ahmad melayat ke rumah duka penyanyi Oxavia Aldiano atau Vidi Aldiano di Jalan Kecapi, CIlandak, Jakarta, Sabtu (7/3/2026).
Foto 2 / 8
Penyanyi Judika melayat ke rumah duka penyanyi Oxavia Aldiano atau Vidi Aldiano di Jalan Kecapi, CIlandak, Jakarta, Sabtu (7/3/2026).
Foto 3 / 8
Aktris Luna Maya melayat ke rumah duka penyanyi Oxavia Aldiano atau Vidi Aldiano di Jalan Kecapi, CIlandak, Jakarta, Sabtu (7/3/2026).
Foto 4 / 8
Penyanyi Rizky Febian (kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai melayat ke rumah duka penyanyi Oxavia Aldiano atau Vidi Aldiano di Jalan Kecapi, CIlandak, Jakarta, Sabtu (7/3/2026).
Foto 5 / 8
Sejumlah sahabat dan rekan artis mulai berdatangan ke rumah duka penyanyi Vidi Aldiano di Jalan Kecapi Nomor 57, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, Sabtu (7/3/2026).
Foto 6 / 8
Sejumlah sahabat dan rekan artis mulai berdatangan ke rumah duka penyanyi Vidi Aldiano di Jalan Kecapi Nomor 57, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, Sabtu (7/3/2026).
Foto 7 / 8
Sejumlah sahabat dan rekan artis mulai berdatangan ke rumah duka penyanyi Vidi Aldiano di Jalan Kecapi Nomor 57, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, Sabtu (7/3/2026).
Foto 8 / 8
Sejumlah sahabat dan rekan artis mulai berdatangan ke rumah duka penyanyi Vidi Aldiano di Jalan Kecapi Nomor 57, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, Sabtu (7/3/2026).
Duka Mendalam, Sahabat dan Artis Datangi Rumah Duka Vidi Aldiano
Minggu 08 Maret 2026 12:44 WIB
JAKARTA - Sejumlah sahabat dan rekan artis mulai berdatangan ke rumah duka penyanyi Vidi Aldiano di Jalan Kecapi Nomor 57, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, Sabtu (7/3/2026).
Berdasarkan pantauan iNews Media Group di lokasi, beberapa tokoh publik terlihat hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum.
Penyanyi dan penulis lagu Vidi Aldiano meninggal dunia pada usia 35 tahun setelah sebelumnya berjuang melawan kanker ginjal stadium tiga yang dideritanya sejak 2019.
Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, serta para penggemarnya.
