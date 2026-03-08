JAKARTA - Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat Palestina (SMURP) menggelar aksi solidaritas mengecam serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran di Patung Kuda, Monas, Jakarta, Sabtu (7/3/2026). Aksi solidaritas tersebut mengajak memboikot terhadap produk-produk yang dinilai terafiliasi dengan Israel dan Amerika.