Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat Palestina (SMURP) menggelar aksi solidaritas mengecam serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran di Patung Kuda, Monas, Jakarta, Sabtu (7/3/2026).
Aksi solidaritas tersebut mengajak memboikot terhadap produk-produk yang dinilai terafiliasi dengan Israel dan Amerika.
Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat Palestina (SMURP) menggelar aksi solidaritas mengecam serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran di Patung Kuda, Monas, Jakarta, Sabtu (7/3/2026).
Aksi solidaritas tersebut mengajak memboikot terhadap produk-produk yang dinilai terafiliasi dengan Israel dan Amerika.
Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat Palestina (SMURP) menggelar aksi solidaritas mengecam serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran di Patung Kuda, Monas, Jakarta, Sabtu (7/3/2026).
MULTIMEDIA Foto

SMURP Aksi Solidaritas di Monas, Serukan Boikot Produk Terafiliasi Israel dan AS

Minggu 08 Maret 2026 12:35 WIB
JAKARTA - Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat Palestina (SMURP) menggelar aksi solidaritas mengecam serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran di Patung Kuda, Monas, Jakarta, Sabtu (7/3/2026). Aksi solidaritas tersebut  mengajak memboikot terhadap produk-produk yang dinilai terafiliasi dengan Israel dan Amerika.
Topik Artikel :
Aksi Solidaritas Aksi Damai
