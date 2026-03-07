Puluhan aktivis dari berbagai organisasi melakukan aksi International Womens Day (IWD) di Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera) Palembang, Sabtu (7/3/2026).

Dengan tema merebut kembali keadilan ruang hidup masyarakat marginal, koalisi ini melakukan rangkaian kegiatan selama dua hari yaitu aksi diam, diskusi publik dan panggung rakyat.