Foto 1 / 5
Perbesar
Sejumlah pegendara melintasi genangan air setinggi 30 sentimeter di Jalan Raya Fatmawati, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
Sejumlah pegendara melintasi genangan air setinggi 30 sentimeter di Jalan Raya Fatmawati, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
Sejumlah pegendara melintasi genangan air setinggi 30 sentimeter di Jalan Raya Fatmawati, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
Sejumlah pegendara melintasi genangan air setinggi 30 sentimeter di Jalan Raya Fatmawati, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
Sejumlah pegendara melintasi genangan air setinggi 30 sentimeter di Jalan Raya Fatmawati, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Advertisement
Jalan Fatmawati Tergenang Usai Hujan
Sabtu 07 Maret 2026 20:28 WIB
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah pegendara melintasi genangan air setinggi 30 sentimeter di Jalan Raya Fatmawati, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Hujan sejak Jumat pagi membuat banjir dan genangan di beberarapa titik wilayah Jabodetabek.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya