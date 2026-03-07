Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Sejumlah pegendara melintasi genangan air setinggi 30 sentimeter di Jalan Raya Fatmawati, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Sejumlah pegendara melintasi genangan air setinggi 30 sentimeter di Jalan Raya Fatmawati, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Sejumlah pegendara melintasi genangan air setinggi 30 sentimeter di Jalan Raya Fatmawati, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Sejumlah pegendara melintasi genangan air setinggi 30 sentimeter di Jalan Raya Fatmawati, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Sejumlah pegendara melintasi genangan air setinggi 30 sentimeter di Jalan Raya Fatmawati, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Jalan Fatmawati Tergenang Usai Hujan

Sabtu 07 Maret 2026 20:28 WIB
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah pegendara melintasi genangan air setinggi 30 sentimeter di Jalan Raya Fatmawati, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

 
Hujan sejak Jumat pagi membuat banjir dan genangan di beberarapa titik wilayah Jabodetabek.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Banjir Jakarta Genangan Air
Foto Lainnya
Macet Horor di Simpang Mampang - Tendean: Mobil dan Motor Terjebak Genangan Air
Debat Perdana, Pasangan Dharma-Kun Bicara Menanggulangi Banjir Jakarta
Perbaikan Saluran Air Atasi Banjir Jakarta
Pembersihan Waduk Pluit Antisipasi Banjir Jakarta
Langkah Antisipasi Banjir Jakarta, Kanal Banjir Barat Dikeruk
Drainase Buruk Penyebab Terjadinya Genangan Air di Depok
Cegah Banjir Jakarta, Waduk Lebak Bulus Dibangun
Daya Tampung Waduk Pluit Jadi Kunci Penanganan Banjir Jakarta