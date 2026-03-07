Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Lomba Lari Warnai Malam Ramadan di Benteng Kuto Besak

Sabtu 07 Maret 2026 20:24 WIB
A
A
A
Ratusan anak muda Kota Palembang memadati Jalan Rumah Bari depan Lawang Borotan Benteng Kuto Besak Palembang mengikuti lomba lari yang berlangsung salama bulan puasa, Kamis (5/3/2026).
 
Anak muda ini mengisi malam Ramadan 1447 H agar terhindar dari aksi balap liar dan tawuran yang sering terjadi selama malam bulna puasa. Mereka mendatangi lokasi lomba lari selepas salat tarawih hingga tengah malam.
 
Lomba yang terdiri dari beberapa kategori berdasarkan jarak dan berat badan peserta tidak hanya didominasi dari kota Palembang tapi ada peserta yang datang dari luar kota.
