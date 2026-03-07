Advertisement
Musisi tampil pada panggung Ramadhan Jazz Festival ke-15 di pelataran Masjid Cut Meutia, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Musisi tampil pada panggung Ramadhan Jazz Festival ke-15 di pelataran Masjid Cut Meutia, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Festival ini menghadirkan sejumlah musisi Tanah Air serta mengajak pengunjung berpartisipasi dalam gerakan donasi untuk program kemanusiaan.
Sejumlah musisi memainkan alat musik tiup saat tampil di Ramadhan Jazz Festival ke-15 di pelataran Masjid Cut Meutia, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Festival ini menghadirkan sejumlah musisi Tanah Air serta mengajak pengunjung berpartisipasi dalam gerakan donasi untuk program kemanusiaan.
HOME MULTIMEDIA Foto

Ramadhan Jazz Festival ke-15 Meriahkan Pelataran Masjid Cut Meutia

Sabtu 07 Maret 2026 20:16 WIB
JAKARTA - Musisi tampil pada panggung Ramadhan Jazz Festival ke-15 di pelataran Masjid Cut Meutia, Jakarta, Jumat (6/3/2026). Festival ini menghadirkan sejumlah musisi Tanah Air serta mengajak pengunjung berpartisipasi dalam gerakan donasi untuk program kemanusiaan.

