Ramadhan Jazz Festival ke-15 Meriahkan Pelataran Masjid Cut Meutia
Sabtu 07 Maret 2026 20:16 WIB
JAKARTA - Musisi tampil pada panggung Ramadhan Jazz Festival ke-15 di pelataran Masjid Cut Meutia, Jakarta, Jumat (6/3/2026). Festival ini menghadirkan sejumlah musisi Tanah Air serta mengajak pengunjung berpartisipasi dalam gerakan donasi untuk program kemanusiaan.
