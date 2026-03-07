JAKARTA - Siswa mengikuti kegiatan Peace, Tolerance, Respect (PTR) di Sekolah HighScope Indonesia TB Simatupang, Jakarta, Jumat (6/3/2026). Program tahunan yang diselenggarakan setiap bulan Ramadan sejak 2004 tersebut bertujuan menanamkan nilai toleransi, saling menghargai, dan penghormatan terhadap keberagaman kepada para siswa dari berbagai latar belakang agama melalui dialog lintas iman, pendalaman spiritual, serta kegiatan berbagi dengan masyarakat sekitar. Kegiatan ini diharapkan dapat membentuk karakter Generasi Alpha yang memiliki empati dan sikap menghargai perbedaan demi mendukung terciptanya kehidupan yang damai dan berkelanjutan.

Sekolah HighScope Indonesia melalui Research & Development for Advancement (Redea) Institute kembali menyelenggarakan program tahunan Peace, Tolerance, Respect (PTR) yang berlangsung setiap bulan Ramadan. Kegiatan ini bertujuan menanamkan nilai toleransi, empati, dan penghormatan terhadap keberagaman kepada para siswa sejak dini.

Program PTR melibatkan siswa dari berbagai latar belakang agama melalui dialog lintas iman, pendalaman spiritual sesuai keyakinan masing-masing, serta kegiatan kolaboratif yang menumbuhkan sikap saling menghargai. Melalui pendekatan pendidikan inklusif, siswa diajak memahami bahwa perbedaan merupakan kekayaan yang dapat memperkuat kehidupan sosial.

Selain kegiatan pembelajaran, para siswa juga terlibat dalam aksi berbagi dengan masyarakat sekitar, seperti menyiapkan dan membagikan takjil kepada warga. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian sosial sekaligus membangun karakter Generasi Alpha yang menghargai keberagaman.

Melalui program ini, Sekolah HighScope Indonesia berharap para siswa mampu mempraktikkan nilai toleransi dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari, serta berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang damai dan berkelanjutan.