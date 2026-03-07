Muhamad Yasin wartawan senior dan juga pelaku pembudidaya ikan air tawar bersama bapak Umar dari dinas perikanan Bogor memberikan penyuluhan kepada para santri di Pesantren Al Hawthah Al Jindaniyah, Desa Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Sabtu ((7/3/2026). Wartawan Mancing Indonesia (WMI) dalam rangka mengisi bulan suci Ramadan, menggelar sejumlah kegiatan WMI Peduli dengan memberikan santunan serta mengajak para santri untuk menambah pengetahuan di bidang peternakan dan belajar tentang kewirausahaan di media sosial agar setelah mereka terjun ke masyarakat mampu bersaing dan unggul dalam menjalani masa depan. Sesuai dengan astacita untuk mewujutkan Indonesia emas 2045.