Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 8
Perbesar
img-1
CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono saat pelepasan Tim Liputan Mudik Lebaran 2026 di iNews Tower, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Foto 2 / 8
Perbesar
img-2
CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono saat pelepasan Tim Liputan Mudik Lebaran 2026 di iNews Tower, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Foto 3 / 8
Perbesar
img-3
CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono saat pelepasan Tim Liputan Mudik Lebaran 2026 di iNews Tower, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Foto 4 / 8
Perbesar
img-4
Pelepasan tim dilakukan langsung oleh Chief Executive Officer iNews Media Group, Angela Tanoesoedibjo, bersama jajaran pimpinan perusahaan.
Foto 5 / 8
Perbesar
img-5
Pelepasan tim dilakukan langsung oleh Chief Executive Officer iNews Media Group, Angela Tanoesoedibjo, bersama jajaran pimpinan perusahaan.
Foto 6 / 8
Perbesar
img-6
Pelepasan tim dilakukan langsung oleh Chief Executive Officer iNews Media Group, Angela Tanoesoedibjo, bersama jajaran pimpinan perusahaan.
Foto 7 / 8
Perbesar
img-7
Dalam peliputan tahun ini, iNews Media Group mengerahkan 50 personel tim live di wilayah Jabodetabek yang diperkuat 283 kontributor dari berbagai daerah di Indonesia. Selama 16 hari penuh, tim akan melaporkan kondisi arus mudik dari enam titik strategis jalur mudik nasional.
Foto 8 / 8
Perbesar
img-8
Dalam peliputan tahun ini, iNews Media Group mengerahkan 50 personel tim live di wilayah Jabodetabek yang diperkuat 283 kontributor dari berbagai daerah di Indonesia. Selama 16 hari penuh, tim akan melaporkan kondisi arus mudik dari enam titik strategis jalur mudik nasional.
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

iNews Media Group Lepas Tim Liputan Mudik Lebaran 2026

Kamis 05 Maret 2026 22:22 WIB
A
A
A

JAKARTA - CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono saat pelepasan Tim Liputan Mudik Lebaran 2026 di iNews Tower, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

 
Tim liputan mudik Lebaran 2026 milik iNews Media Group resmi diberangkatkan untuk memantau arus perjalanan masyarakat selama periode mudik. Pelepasan tim dilakukan langsung oleh Chief Executive Officer iNews Media Group, Angela Tanoesoedibjo, bersama jajaran pimpinan perusahaan.
 
Acara tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.
 
Dalam peliputan tahun ini, iNews Media Group mengerahkan 50 personel tim live di wilayah Jabodetabek yang diperkuat 283 kontributor dari berbagai daerah di Indonesia. Selama 16 hari penuh, tim akan melaporkan kondisi arus mudik dari enam titik strategis jalur mudik nasional.
 
Beberapa lokasi yang menjadi fokus pemantauan antara lain Gentong, Gerbang Tol Cikarang Utama, Gerbang Tol Kalikangkung, hingga jalur penyeberangan Merak–Bakauheni.
 
Dengan pemberangkatan ini, iNews Media Group menjadi media pertama yang melepas tim liputan mudik Lebaran 2026, sekaligus melanjutkan komitmen menghadirkan informasi arus mudik secara langsung dari berbagai titik penting di Indonesia.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Kembangkan Sayap ke Ranah Digital, iNews Media Group Teken MoU dengan Everest Media
Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono Lepas Tim Liputan Mudik INews Media Group
Kunjungi Televisi dan Radio iNews Media Group, 38 Finalis Miss Indonesia Dapat Pelajaran Berharga
Pelepasan Tim Liputan Mudik Lebaran 2024 iNews Media Group
Arahan Hary Tanoesoedibjo dalam Town Hall Meeting iNews Media Group
Hary Tanoesoedibjo Resmi Luncurkan iNews Media Group yang Miliki Views 300 Juta Tiap Bulannya
Aldi Taher Siap Meriahkan Launching iNews Media Group dan Indonesia Awards 2023