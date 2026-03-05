JAKARTA - CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono saat pelepasan Tim Liputan Mudik Lebaran 2026 di iNews Tower, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Tim liputan mudik Lebaran 2026 milik iNews Media Group resmi diberangkatkan untuk memantau arus perjalanan masyarakat selama periode mudik. Pelepasan tim dilakukan langsung oleh Chief Executive Officer iNews Media Group, Angela Tanoesoedibjo, bersama jajaran pimpinan perusahaan.

Acara tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

Dalam peliputan tahun ini, iNews Media Group mengerahkan 50 personel tim live di wilayah Jabodetabek yang diperkuat 283 kontributor dari berbagai daerah di Indonesia. Selama 16 hari penuh, tim akan melaporkan kondisi arus mudik dari enam titik strategis jalur mudik nasional.

Beberapa lokasi yang menjadi fokus pemantauan antara lain Gentong, Gerbang Tol Cikarang Utama, Gerbang Tol Kalikangkung, hingga jalur penyeberangan Merak–Bakauheni.

Dengan pemberangkatan ini, iNews Media Group menjadi media pertama yang melepas tim liputan mudik Lebaran 2026, sekaligus melanjutkan komitmen menghadirkan informasi arus mudik secara langsung dari berbagai titik penting di Indonesia.